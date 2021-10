Free lance officiellement ses offres fibre sur un nouveau réseau de TDF

Et un de plus, Free débarque sur un troisième réseau opéré par TDF, celui de Val de Loire Fibre. Dès aujourd’hui, 22 000 nouveaux logements sont éligibles dans 29 communes.

“L’offre Fibre Free devient accessible pour les habitants desservis par le réseau d’initiative publique Val de Loire Fibre opéré par TDF”, annonce l’opérateur ce 21 octobre . Ce réseau d’initiative publique desservant les départements d’Indre-et-Loire (37) et du Loir-et-Cher (41), “couvre plus de 100 000 foyers déjà déployés sur les 320 000” à déployer au total. Sur le réseau Val de Loire Fibre, Free propose dès à présent ses Freebox en fibre optique à 22 000 logements dans 29 communes.

D’ici trois mois, il sera présent sur l’ensemble des prises déployées sur ce RIP. “En zone privée, sur ces 2 départements, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur l’ensemble des logements déployés dans les agglomérations de Tours, Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme soit 238 000 logements”, précise l’opérateur. Début 2022, 340 000 locaux seront éligibles.

En juin dernier et après quatre années de négociations, Free a enfin annoncé la signature d’un contrat-cadre avec l’opérateur d’infrastructure via la société IFT (Investissement dans la Fibre des Territoires) codétenue par Iliad et infraVia.

A l’heure actuelle, TDF opère quatre réseaux et permettra à 735 000 foyers et entreprises de bénéficier de la fibre. Free a d’ores et déjà officialisé son arrivée sur le RIP d’Yvelines Fibre (100 000 prises) et d’Anjou Fibre (220 000), reste plus que celui de Val d’Oise Fibre (85 000 prises).

Les communes éligibles à la fibre de Free sur le RIP Val de Loire

Amboise

Veigné

Loches

Nazelles-Négron

Beaulieu-lès-Loches

Monts

Montbazon

Noizay

Chargé

Artannes-sur-Indre

Pocé-sur-Cisse

Esvres

Perrusson

Chédigny

Ferrière-sur-Beaulieu

Chambourg-sur-Indre

Saint-Règle

Souvigny-de-Touraine

Saint-Quentin-sur-Indrois

Mosnes Selles-sur-Cher

Châtillon-sur-Cher

Billy

Meusnes

Gy-en-Sologne

Gièvres

Lassay-sur-Croisne

Noyers-sur-Cher

Rougeou