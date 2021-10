Phishing Free Mobile : quand l’escroc se prend pour un gourou du développement personnel

Ne succombez pas au discours philosophique de cet e-mail et envoyez-le directement à la corbeille. C’est la meilleure place qu’il mérite.

“Vous avez deux choix dans la vie : attendre d’être prêt ou sortir de votre zone de confort et essayerQuelque chose de nouveau!“, commence un e-mail ciblant les abonnés Free Mobile, sur un ton philosophique. Mais quelle est donc cette chose nouvelle à essayer ? “Nous Voulons Vous Récompenser Pour Votre Fidélité ! Pour bénéficier de cette offre spéciale, remplissez simplement notre enquête marketing de 30 secondes sur vos expériences avec FREE”, explique la missive, d’ailleurs reçue en plusieurs exemplaires.

Entre la promesse bidon, le français bancal, les images cliquables, l’incitation un peu pesante à cliquer sur le gros bouton rouge et l’adresse d’expédition sans aucun lien avec l’opérateur de Xavier Niel (“ur0rm@free.fr”), vous aurez sans doute compris que le présent e-mail tient de l’entourloupe et ne mérite qu’une destination, à savoir la corbeille.

Être prudent et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.