Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

Free débarque sur le RIP d’Anjou Fibre de TDF, 30 000 nouveaux foyers peuvent à présent souscrire un abonnement Freebox en fibre optique.

Seulement 10 jours après la détection de premières adresses Freebox éligibles sur ce réseau, Free annonce ce 14 octobre la commercialisation de ses offres fibre auprès des habitants desservis par le réseau Anjou Fibre opéré par TDF. Dès aujourd’hui, pas moins de 30 000 logements sont concernés sur près de 30 communes, soit un tiers des prises déployées à ce jour. A terme, Free sera présent sur 100% des prises déployées par ce réseau d’initiative publique.

En février 2018, Anjou Fibre, filiale de TDF, s’est vu confier par le Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique une délégation de service public d’une durée de 25 ans portant sur la conception, l’établissement et l’exploitation de ce réseau fibre dans le Maine-et-Loire. Celui-ci doit desservir, d’ici à fin 2022, 220 000 prises réparties sur 142 communes angevines.

Aujourd’hui, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 212 000 logements en Zone AMII à Angers, Cholet et Saumur. En décembre 2021, 300 000 logements seront éligibles.

Doué-en-Anjou

Sèvremoine

Bellevigne-en-Layon

Mauges-sur-Loire

Beaufort-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Gennes-Val-de-Loire

Terranjou

Longué-Jumelles

Montreuil-Bellay

Montrevault-sur-Èvre

Bellevigne-les-Châteaux

Candé

Mazé-Milon

Bégrolles-en-Mauges

La Ménitré

Saint-Clément-des-Levées

Louresse-Rochemenier

Vaudelnay

Champtocé-sur-Loire

Angrie

Loiré

Tuffalun

Les Bois d’Anjou

Allonnes

Varrains

Aubigné-sur-Layon

Le Puy-Notre-Dame

Beaupréau-en-Mauges

Brain-sur-Allonnes

Un autre réseau opéré par TDF commence à accueillir les offres fibre de Free, celui de “Val de Loire Fibre” en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher (320 000 prises). De premiers abonnés Freebox peuvent d’ores et déjà souscrire à la fibre dans la commune d’Amboise, par exemple. En juin dernier et après quatre années de négociations, Free a enfin annoncé la signature d’un contrat-cadre avec l’opérateur d’infrastructure via la société IFT (Investissement dans la Fibre des Territoires) codétenue par Iliad et infraVia.

A l’heure actuelle, TDF opère quatre réseaux et permettra à 735 000 foyers et entreprises de bénéficier de la fibre. Free a d’ores et déjà officialisé son arrivée sur le RIP d’Yvelines Fibre (100 000 prises). Reste à faire des annonces sur celui Val de Loire Fibre, et Val d’Oise Fibre (85 000 prises). L’opérateur de Xavier Niel s’était donné il y a quatre mois comme objectif une présence à la fin de l’été dans ces zones.

