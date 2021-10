Free Mobile met à jour son système d’activation de la VoLTE avec de nouveaux smartphones supportés

Certains abonnés Free Mobile vont pouvoir profiter du test de la VoLTE : l’opérateur a apporté quelques corrections à son système d’activation.

Free rectifie la situation pour certains abonnés voulant profiter de la voix sur 4G sur leur mobile. Le compte twitter Free 1337, se chargeant de communiquer sur ce programme de bêta test lancé en début de mois, annonce aujourd’hui la mise à jour de son système d’activation par SMS. Cette annonce est également l’occasion pour les détenteurs de plusieurs modèles de smartphones d’envoyer le SMS VoLTE au 1337 pour bénéficier de cette nouvelle technologie sur smartphone.

Dans le détail, trois mobiles Xiaomi sont concernés à savoir les Redmi 10, Mi 11 Lite 5G et Mi 10 Lite ainsi que l’Oppo A54 5G et l’Alcatel 3080G, certains étaient déjà annoncés comme compatibles mais le processus d’activation ne fonctionnait apparemment pas, Free a donc corrigé le tir. L’opérateur n’hésite pas à communiquer sur les éventuels problèmes que peuvent rencontrer les abonnés concernant l’activation du service. Il a d’ailleurs pris la parole lundi dernier sur le fameux compte Twitter pour expliquer les raisons d’une incompatibilité entre la VoLTE Free et certains modèles de terminaux.

D’autres smartphones permettront prochainement l’activation de la VoLTE, dont voici la liste :