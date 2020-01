Free officialise l’arrivée de ses offres fibre sur un nouveau RIP

Free continue de déployer ses offres FTTH partout en France et notamment dans les RIP à faible part de marché. Dès aujourd’hui, 4000 logements desservis par le réseau Emeraude THD dans l’Aude en Occitanie peuvent accéder à la fibre de de l’opérateur. Et bien plus à l’avenir.

Après le Grand-Est et l’Auvergne, ou encore le Vaucluse la Manche mais aussi la Sarthe , l’opérateur de Xavier Niel officialise ce matin son arrivée dans l’Aude, sur le réseau d’initiative publique d’Emeraude THD. Dès aujourd’hui 4 000 logements sur les communes de Castelnaudary, La Palme et Sigean sont éligibles aux offres fibre de Free. L’ensemble des communes déployées par ce réseau suivront à la fin du 1 er trimestre 2020. Par la suite, Free continuera d’étendre sa couverture Fibre dans toutes les communes qui seront déployées par Emeraude.

En septembre dernier, Altitude Infrastructure a annoncé le lancement de la commercialisation de ce nouveau réseau RIP. D’ici 2021, 91 168 foyers seront raccordables à la fibre dans cette zone.

Dans l’Aude, les offres fibre de Free sont par ailleurs déjà accessibles sur plus de 38 000 logements déployés par Orange en zone AMII sur les agglomérations de Carcassonne et Narbonne.