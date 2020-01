Free y va d’une énigme pour annoncer l’ouverture d’un nouveau Free Center

Par l’intermédiaire du compte Twitter dedié à l’actualité autour de ses espaces Free Center, l’opérateur de Xavier Niel a annoncé l’ouverture d’une nouvelle boutique à travers une énigme.

Ce matin, Free a publié un tweet afin d’annoncer l’ouverture d’un nouveau Free Center. Comme d’habitude, l’opérateur laisse le soin aux internautes de deviner le lieu d’installation de cette nouvelle boutique. Le seul indice, une jolie photo, suggère une ville côtière.

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 80e, 81e, 82e et 83e Free Center à Antibes, Boulogne-Billancourt, Louvroil et Vineuil. Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio, Nice, et Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines. Sans oublier celle dans le centre-Commercial Qwartz, à Villeneuve-La-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.