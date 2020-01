Réponse à l’énigme, découvrez la ville dans laquelle un nouveau Free Center devrait ouvrir ses portes

Free aime teaser l’arrivée de chacun de ses Free Center avec une énigme sur les réseaux sociaux pour deviner la ville concernée. Selon toute vraisemblance, une nouvelle boutique devrait ainsi ouvrir ses portes à Montesson, dans les Yvelines.

Une image énigmatique affichant le logo d’un escalier avec une flèche tirée vers le haut, et une icône de haut parleur a été postée hier par le compte Twitter @Free_Center. Il s’agirait en fait d’un rébus, la première icône indiquant l’action de monter et la deuxième le son. Les internautes ont donc fait le lien avec Montesson, commune des Yvelines en Île de France. L’opérateur lançant assez souvent ses boutiques dans des centres commerciaux on peut imaginer qu’il ait choisi le Centre Commercial Carrefour Montesson, situé au 280 Avenue Gabriel Péri.

Pour rappel, Free continue de mettre l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet Dernièrement, il a ainsi ouvert ses 79e, 80e, 81e et 82e Free Center à Englos, Antibes, Boulogne-Billancourt et Louvroil. Une ouverture est attendue prochainement à Ajaccio.