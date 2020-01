Canal+ intègre un nouveau service de SVOD dans ses packs Famille, Intégrale et Intégrale+ et le propose en option payante

La filiale de Vivendi vient d’annoncer l’intégration du service de SVOD GulliMax dans certaines de ses offres et sa disponibilité en option payante.

A partir du 10 janvier, le service de SVOD GulliMax est intégré dans les pack Famille, Intégrale et Intégrale+. Les abonnés à ces offres pourront donc bénéficier de ce service directement dans le Corner de leurs chaînes “à la demande” ou via MyCanal. A noter que pour ceux n’ayant pas souscrit à un de ces pack, il est également possible d’accéder au service en souscrivant à l’option seule pour 2€/mois.

Le service GulliMax est une plateforme de SVOD dédiée aux enfants, proposant plus de 3500 contenus jeunesse dans tous les genres (animation, séries, fictions, émissions, documentaires…) adaptés à l’âge de vos enfants. Pour rappel, un nouveau service de SVOD arrivera également dans les packs Ciné Séries et Intégral le 23 janvier prochain.