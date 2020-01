“Totalement Fibrés” : les nouveautés Free pour 2020, Free prêt pour la 5G ou pas, etc.

Retrouvez le premier numéro 2020 de Totalement Fibrés , notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité. On a tout refait, du sol au plafond, que ce soit sur le fond, la forme, techniquement mais aussi concernant l’éclairage.

Pour ce nouveau numéro, on vous résume les nouveautés qui vont arriver cette année chez Free et Free Mobile. Des bonnes nouvelles ont été annoncées cette semaine coté débit chez Orange et Free. Nous vous rapportons également les avancées de Free et des autres opérateurs sur la 5G. Et vous retrouverez nos rubriques habituelles, nos coups de coeur, nos coups de gueules et toutes la infos importantes de la semaine.

