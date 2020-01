La Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free

La vie d’un Freenaute n’est pas forcément une longue ligne droite. Elle peut démarrer de façon plus ou moins cocasse et se poursuivre avec des anecdotes parfois insolites. Racontez-nous ça !

Avec “la Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free”, nous lançons une nouvelle chronique où vous avez la parole. Basée sur les retours du lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, mais également sur vos propres témoignages par e-mail ou par Twitter, elle vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile.

Commençons par l’histoire d’une abonnée Freebox Révolution venue au concept store de Nancy. L’abonnée ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors qu’elle n’a rien fait de spécial, la télécommande du player ne fonctionne plus. Sauf que la prise en main de la fameuse télécommande ne tardera pas à montrer que l’objet n’a pas été traité de la manière la plus douce. Le cache-piles n’est pas enfoncé jusqu’au bout et le revêtement siliconé est mou au niveau de la partie supérieure, là où se trouve le pavé numérique. Étrange. Au moment de retirer le cache-piles, la maltraitance de la pauvre télécommande se confirme. Le cache-piles n’est pas amovible, au contraire du revêtement en silicone.

Ci-dessous, les photos de la télécommande Freebox Révolution rapportée par l’abonnée

Puis les photos d’une télécommande Freebox Révolution de la boutique :

En fait, la télécommande a été totalement démontée et… mal remontée. À l’envers, en fait. Ce qui explique la partie molle sous les chiffres, puisqu’on y retrouve l’emplacement pour les piles, au lieu d’avoir la carte électronique. Pas étonnant que la télécommande ne fonctionne pas…

Vous avez une anecdote drôle ou insolite à partager, envoyez-nous ça à l’adresse redaction(AT)universfreebox.com avec comme sujet “la gazette insolite et humoristique des abonnés Free”.