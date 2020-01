Smartphones : Bouygues Telecom vous aide à diagnostiquer les dysfonctionnements de nombreux modèles

Dans la section assistance de son site Internet, Bouygues Telecom propose une partie intéressante si vous rencontrez un problème avec votre smartphone.

Bouygues Telecom propose en effet de diagnostiquer les problèmes les plus courants et les plus faciles à résoudre sur un smartphone. L’outil est accessible en cliquant sur “Assistance”, puis “Résoudre un problème lié à votre mobile” et “Diagnostic mobile”.

Il faut ensuite sélectionner la marque et le modèle de son smartphone. On y trouve un grand nombre de marques, des plus connues comme Apple, Samsung, Huawei, Sony et Nokia, en passant par des marques moins visibles comme Wileyfox ou MobiWire.





On accède ensuite à une page avec les problèmes regroupés dans différentes thématiques (Autonomie et charge, écran, Wi-Fi, Bluetooth et GPS, etc.). Sur la droite, une sélection indique les problèmes les plus rencontrés. Bien vu.

Dans la même veine, Bouygues Télécom propose également des manuels avec des explications étape par étape sous la forme d’animations, pour apprendre à utiliser son smartphone.