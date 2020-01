Canal+ intègrera bientôt un nouveau service de SVOD dans ses packs Ciné Séries et Intégral

Après l’intégration de Netflix dans son offre Ciné Séries, un nouveau service de vidéo à la demande vient étoffer les offres Canal+. Il s’agit d’Adult Swim, déjà disponible en option sur les Freebox.

Adult Swim vient d’annoncer l’arrivée de son service de SVOD dans les offres Canal+ dès le 23 janvier prochain. Il sera ainsi intégré dans l’offre Canal+ Séries, mais aussi dans les packs Ciné Séries et Intégral, les abonnés à ces offres pourront les retrouver directement sur MyCanal et sur Canal+ à la demande. Interrogés par Univers Freebox, Canal nous a annoncé que les abonnés TV By Canal n’auront pas accès au service sur MyCanal (il faudra pour cela être abonné à l’un des pack cité précédemment), mais que les abonnés Free ayant souscrit à Canal+ Séries pourront retrouver tout le contenu d’Adult Swim en illimité également sur la plateforme de SVOD de Canal+. Le service est déjà disponible en option sur les Freebox depuis le mois de décembre, nous vous en avions présenté le contenu dans un test que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce lien.

Adult Swim propose du contenu d’animation très orienté vers les ados et jeunes adultes, avec des séries à l’humour absurde comme Robot Chicken ou Rick and Morty par exemple. La chaîne est disponible en canal partagé sur Toonami ,directement accessible pour les abonnés Free TV By Canal sur le canal 153 et dans un pack proposé aux autres abonnés Freebox, incluant également le service de SVOD Adult Swim ainsi que Toonami Max.