Free lance un pack pour jeunes adultes et fans de super-héros avec deux nouveaux services VOD en illimité

Avis à tous les abonnés Freebox, Free lance un pack comprenant la chaîne Toonami et deux nouveaux services VOD en illimité, “Toonami Max” et “Adult Swim”. De quoi profiter d’un grand nombre de séries animées dont Rick et Morty, Final Space et Robot Chicken en illimité.

Adult Swim, Toonami et Toonami Max débarquent dans un nouveau pack sans engagement sur Freebox TV, le tout à 0.99€/mois jusqu’au 31/01/20 puis 2.99€/mois.

Pour les novices, disponible sur le canal 154 des Freebox, Toonami diffuse des dessins animés de super-héros et japonais. La chaîne partage depuis juillet dernier son canal avec Adult Swim , une chaîne déjantée américaine de séries animées pour jeunes adultes (de 23h à 2h).

Le groupe Turner, propriétaire de ces deux chaînes, les a en parallèle déclinées en deux services VOD baptisés “Toonami Max” et “Adult Swim” donnant accès à une pléiade de contenus en illimité. Ce nouveau pack rassemble donc ces deux services à la demande dès à présent accessibles sur les Freebox, ainsi que la chaîne Toonami en canal partagé avec Adult Swim.

A noter que cette chaîne était jusqu’à présent disponible en option sur Freebox TV sauf pour les abonnés à la Freebox Delta et Freebox Révolution avec TV by Canal lesquels y ont accès sans surcoût. Ces derniers devront désormais souscrire à ce pack pour accéder à ces nouveaux services. La chaîne Toonami leur est toutefois toujours accessible gratuitement.