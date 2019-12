Plusieurs chaînes seront offertes chez Free pour la nouvelle année

Bonne nouvelle pour les Freenautes puisque, comme chaque année, 3 chaînes payantes du groupe M6 seront en clair sur Freebox pour cette nouvelle année.

Sont concernées les chaînes Paris Première (canal 28 de Freebox TV), Téva, (canal 53 de Freebox TV) et M6 Music (canal 64 de Freebox TV). Elles seront en clair à compter du 2 janvier et durant Tout le mois. Cela concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox Crystal puisque ces 3 chaînes sont déjà incluses dans les offre Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.

Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffira simplement de vous rendre sur les canaux 28, 53 et 64 de Freebox TV à partir du 2 janvier, sans aucune manipulation à réaliser.