Iliad/Free : Alexis Bidinot démissionne de son poste de directeur général délégué

Nommé le 4 décembre 2017 par le Conseil d’Administration d’Iliad, Alexis Bidinot officiait en qualité de Directeur Général délégué. Le Groupe annonce aujourd’hui sa démission.

Depuis son arrivée chez Iliad/Free, Alexis Bidinot s’était en particulier occupé du lancement de la Freebox V7. Lors de la keynote, qu’il a co-présenté avec Xavier Niel, nous avions d’ailleurs pu admirer ses pas de danse sur scène. Il quitte donc son poste “pour raisons personnelles” indique la communiqué d’Iliad.

Avant de rejoindre Iliad, Alexis Bidinot a co-fondé la start-up Actradis.fr, leader dans l’échange de documents entre entreprises. Ces six dernières années, Alexis Bidinot a successivement travaillé pour Atos Worldline puis Atos en tant que directeur de marché et directeur de l’entité Major Events Switzerland pour accompagner la transformation digitale du Comité Olympique à Lausanne. Il a quitté Atos en 2017 pour rejoindre le groupe Iliad. Alexis Bidinot est diplômé de l’ESCE, de l’ESSEC et de Centrale Paris.