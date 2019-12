Clin d’oeil : un braquage d’une boutique SFR capote grâce à un employé

Cambriolée début novembre, la boutique SFR de la commune de Muret dans le département de la Haute-Garonne a de nouveau été prise pour cible. Un employé a contrecarré les plan des braqueurs.

Les attaques de boutiques d’opérateurs persistent. Hier en fin de matinée, deux hommes non armés ont pénétré dans un magasin de l’opérateur au carré rouge situé à Muret dans le but de dérober selon toute vraisemblance des smartphones. C’était sans compter la présence d’un employé peu farouche. Ce dernier a tout bonnement asséné “un coup de tête” à l’un des deux braqueurs. Pris de panique, les deux agresseurs ont alors pris la fuite les mains vides.

La gendarmerie mène actuellement l’enquête et a procédé à de premières auditions. Ce braquage fait suite à un cambriolage dans la même boutique début novembre. Il s’en est alors suivi une course poursuite entre trois hommes et les gendarmes. L’un d’entre eux a tenté de fuir en plongeant dans la Garonne avant d’être repêché sain et sauf. Ses acolytes ont réussi à s’échapper.

Source : La Dépêche