Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free Mobile devient le quatrième opérateur mobile en France, les premier pas de SFR dans les réseaux mobiles etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

18 décembre 2009 : Free est officiellement le 4ème opérateur Français

Aujourd’hui, on ne parle que de 5G et de 4G mais souvenez-vous… Souvenez-vous de la 3G ! Bon, pour certains, c’est encore d’actualité, mais avant de lancer la 4G et les usages qui vont avec, il a bien fallu passer par la 3G ! Et il y a 10 ans, la candidature de Free pour utiliser cette génération de réseau mobile a été retenue par l’ARCEP. Avec cette licence, Free devient donc le quatrième opérateur en France.

15 décembre 1992 : SFR ouvre son réseau mobile

Petit saut dans le temps, à une époque où seul France télécom proposait un réseau mobile qui était très restreint. La société française de radiophonie s’est alors lancée dans le marché. Après avoir proposé uniquement des solutions de radio-télécommunications, SFR a ainsi ouvert le deuxième réseau GSM de France.

12 décembre 2005 : CanalPlay débarque sur la Freebox

C’est de circonstance ! Il y a 14 ans, CanalPlay, le service de cinéma à la demande arrivait sur Freebox TV. Cependant, CanalPlay a récemment fermé définitivement ses portes sur Freebox, remplacé par une nouvelle plateforme SVOD : Canal+ Séries, arrivée hier sur les Freebox !

17 décembre 2013 : Free Mobile, premier opérateur à louer des smartphones haut de gamme

Une nouvelle innovation a mettre au crédit de Free Mobile : La location de smartphones haut de gamme. En 2013, l’opérateur de Xavier Niel était le premier à proposer des modèles premiums comme les Galaxy S4 ou Note 3 de Samsung, ou même l’iPhone 5S d’Apple ! Une manière de ne pas se ruiner tout en profitant des derniers smartphones. Free Mobile continue d’ailleurs de proposer ses locations dans sa boutique.

12 décembre 2007 : Free déploie l’IPv6

En ce moment la transition versl’IPv6 est l’une des préoccupation majeure du monde des télécoms. Il s’agit d’une nouvelle connectivité, qui simplifiait la configuration des équipements lors de leur raccordement au réseau. Free était l’un des premier opérateur dans le monde à faire évoluer son réseau pour permettre de faire cohabiter l’IPv6 et l’iPv4.