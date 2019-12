Le service Canal+ Séries est maintenant disponible pour tous sur la Freebox, avec 1 mois offert

Univers Freebox vous annonçait hier le lancement imminent de “Canal+ Séries” sur la Freebox. C’est désormais effectif, le service est maintenant disponible pour tous, alors que seuls les anciens abonnés Canalplay y avait accès depuis son arrivée sur la Freebox il y a quelques semaines.

Lancé en mars dernier, le nouveau service de SVoD de Canal+ “Canal+ Séries” est disponible sur presque toutes les versions de Freebox, à savoir la Révolution, Delta, One et Mini 4K. Vous pouvez y accéder directement depuis l’écran d’accueil, dans la rubrique “Vidéo à la demande” pour la Delta et la One ou “Vidéos” pour la Révolution.

Canal+ Séries propose dans son catalogue les intégrales des créations originales CANAL+ comme Engrenages, Hippocrate, Versailles, ou encore Guyane. L’offre comprend également l’exclusivité des productions récentes de SHOWTIME (Billions SMmilf etc.), de FX (Pose,What we do in the shadow, etc.) et de STUDIOCANAL (The lawyer, Moscou, Engrenages, Les Sauvages, Hippocrate, La Guerre des Mondes, Platane, etc.), ainsi que les intégrales de séries cultes comme The Americans, Sons of Anarchy, 24H Chrono, Dexter et X-FILES, etc. Pour découvrir l’interface de ce service, vous pouvez vous lire le test réalisé par Univers Freebox, disponible ici.

Coté tarifs, trois offres sont proposées, qui intègrent toutes un accès depuis la Freebox et un ou plusieurs accès depuis myCanal. La première offre débute à 6.99€/mois pour un utilisateur myCanal seul en plus d’un accès depuis la Freebox, 9.99€/mois pour deux utilisateurs myCanal en simultané et 11.99€/mois pour 4 utilisateurs en simultané sur myCanal.

A noter que le premier mois est offert et que toutes ces offres sont sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, y compris à la fin du mois offert.