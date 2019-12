L’arrivée de Canal+ Séries, le service SVOD de Canal, est imminente sur les Freebox

Le groupe Canal a lancé en début d’année son service de SVOD Canal+ Séries, visant à remplacer CanalPlay. Ce service n’est pour l’instant accessible que pour les anciens abonnés CanalPlay sur les Freebox, mais devrait arriver très vite chez tous les abonnés Free.

En effet, un espace dédié a déjà été créé sur les Freebox Révolution et Delta, affichant pour l’instant un message invitant les abonnés Free a patienter. La plateforme de SVOD sera ainsi être disponible sur les Freebox Delta, One, Révolution et mini 4K. Cependant, avec la mise à jour de la Freebox Revolution apportant Netflix, un nouveau logo a été affiché sur l’interface de la Freebox pour l’univers Vidéos, présentant également Canal+ Séries.

Surtout, l’assistance Canal a indiqué à Univers Freebox que l’arrivée du service pour les Freenautes était imminent. Il sera ainsi possible de souscrire directement depuis la Freebox, certes, mais également depuis l’espace abonné Freebox. Les tarifs seront les mêmes que ceux proposés sur le site de Canal+, à savoir 6.99€/mois pour un utilisateur seul, 9.99€/mois pour deux utilisateurs en simultané et 11.99€/mois pour 4 utilisateurs en simultané.