Samsung présente son smartphone Galaxy A01 pour l’entrée de gamme

Samsung a officialisé un nouveau smartphone de la famille Galaxy A.

Après les Galaxy A51 et Galaxy A71, voici en effet le Galaxy A01, un smartphone à la configuration assez modeste.

Le Samsung Galaxy A01 embarque en effet un processeur octa-core jusqu’à 1,95 GHz associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il propose un écran IPS 5,7 pouces HD+ avec une bordure inférieure bien prononcée caractéristique de l’entrée de gamme et une encoche goutte d’eau (dalle Infinity-V). Le visuel suggère un simple haut-parleur d’écoute dans la partie inférieure du dos, rappelant là aussi le positionnement entrée de gamme.

Le Samsung Galaxy A01 dispose aussi d’un stockage 128 Go extensible par MicroSD grâce à un emplacement dédié. Pour la photo, il offre un double capteur dorsal 13 + 2 Mégapixels, le second servant pour les infos de profondeur. À l’avant, le capteur photo permet des selfies en 5 Mégapixels. Le reste des caractéristiques du smartphone indique une compatibilité dual-SIM, le mini-jack et une batterie 3 000 mAh.

Reste maintenant à attendre les informations concernant la commercialisation. Samsung n’a en effet donné aucun détail à ce sujet.

Source : GSMArena