OnePlus présentera son premier “Concept Phone” au CES 2020

Le géant OnePlus sera bien présent au salon du CES 2020 qui se tiendra à Las Vegas, et il ne viendra pas les mains vides.

“OnePlus Concept One“, c’est sous ce nom mystère que OnePlus tease une présentation lors d’un des plus gros événement tech du monde. Le fabricant choisit de célébrer son sixième anniversaire en montrant donc ce modèle dont on ignore encore tout, excepté le nom.

“Le OnePlus Concept One représente la promesse de la marque, celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus fluide, plus rapide et sans compromis. Le OnePlus Concept One propose ainsi une vision d’ensemble sur des nouvelles technologies et sur une approche différente du design en vue du futur de l’industrie des smartphones.” annonce le fabricant dans son communiqué de presse. Il s’agira du premier modèle, qui sera décliné dans une véritable série.

On peut donc s’attendre à une véritable vitrine technologique, mais les paris sont ouvert sur les nouveautés proposées par OnePlus. Il faudra attendre le 7 janvier prochain pour en savoir plus sur ce Concept Phone teasé par le fabricant.