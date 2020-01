Free annonce l’ouverture, demain, de sa 82e boutique

Free n’en finit plus d’ouvrir de nouvelles boutiques. L’opérateur annonce l’ouverture de la 82e.

Le 82e Free Center ouvrira donc ses portes demain à Louvroil, commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. L’opérateur l’avait d’ailleurs fait savoir en septembre dernier, en indiquant qu’il recrutait.

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet ces derniers temps. Dernièrement, il a ainsi ouvert ses 79e, 80e et 81e Free Center à Englos, Antibes et Boulogne-Billancourt. Une ouverture est attendue prochainement à Ajaccio.