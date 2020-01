Technologies utilisées par Free : focus sur la fonction NAS

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Chaque semaine, un terme expliqué. Aujourd’hui, parlons du NAS.

Avec ses Freebox mini 4K, Freebox Révolution et Freebox Delta, Free propose une fonction NAS. Mais qu’est-ce donc ?

NAS est l’acronyme de Network Attached Storage. Il designe un périphérique de stockage et de partage de fichiers accessible via le réseau, que ce soit grâce à une connexion filaire Ethernet ou en passant par une liaison sans-fil Wi-Fi. Grâce à la fonction NAS, les Freebox mini 4K, Freebox Révolution et Freebox Delta permettent ainsi l’accès à leur stockage interne, mais également à un dispositif de stockage externe connecté à leur port USB.

L’accès est possible en local ou à distance grâce au gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur, via l’interface de gestion FreeboxOS ouverte dans le navigateur Web, depuis le téléviseur connecté au player Freebox ou depuis l’application mobile Freebox sur smartphone ou tablette tactile. Ci-dessous, une clé USB branchée sur le serveur de la Freebox mini 4K dont le contenu est disponible depuis l’explorateur de Windows :

Depuis l’interface FreeboxOS ouverte dans le navigateur Web Firefox :

Mais aussi depuis l’application mobile sur iPhone :

Et enfin au sein de l’interface TV :

Du côté des choses rendues possibles grâce à cette fonction NAS, on peut citer la récupération d’un enregistrement TV présent sur le stockage de la Freebox pour le lire ensuite sur l’ordinateur. Il y a également la possibilité d’envoyer des photos ou vidéos vers le stockage de la Freebox pour les lire sur le téléviseur.