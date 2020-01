Découvrez MyCanal Kids, le service de Canal+ pour les enfants disponible pour les abonnés Freebox Delta et Révolution

Les abonnés Freebox Révolution et Delta bénéficient de l’offre TV by Canal incluse dans leur offre. Elle permet notamment d’utiliser MyCanal, qui propose également une version de son service destinée aux enfants. Univers Freebox vous en propose un tour d’horizon.

Comment accéder au service

Il y a différentes manières d’utiliser le service MyCanal Kids. Vous pouvez ainsi vous rendre directement sur la page dédiée https://kids.mycanal.fr et vous identifier à l’aide de vos identifiants Freebox. Mais vous pouvez également vous y rendre directement depuis l’interface MyCanal classique. Sur navigateur, il suffira de sélectionner le bouton “Galaxie Canal+” en haut à gauche de votre écran et de cliquer sur bouton “Kids”.

Pour une utilisation sur mobile, vous pouvez vous rendre sur votre application MyCanal, puis cliquer sur le bouton tout à droite dans la barre de tâche. Faites défiler et vous trouverez ainsi le service directement disponible.

A noter que l’application MyCanal ne propose pas de page dédiée (sur Android en tout cas) et ouvrira une page de navigation web classique intégrée à l’application.

Que propose MyCanal Kids ?

Une fois arrivés sur le service, vous pouvez directement sélectionner un profil pour votre enfant selon son âge. De cette manière, la plateforme proposera un contenu adapté aux envies de votre chérubin. Trois catégories sont proposées : 3-5 ans, 6-8 ans et 9 ans et +.

Une fois cela fait, vous vous retrouverez ainsi sur une page proposant plusieurs sélections de programmes adaptés à l’âge indiqué. En guise de première ligne, vous trouverez directement des petits boutons permettant de lancer un épisode d’une série phare directement.

Et en faisant défiler la page vers le bas, vous trouverez les programmes proposés directement triés par thématiques ou par chaîne par exemple. A noter que lorsque vous sélectionnez une série, vous serez directement envoyés sur le premier épisode disponible en replay sur la plateforme.

Concernant le lecteur, il s’agit du lecteur MyCanal classique, la lecture est donc assez fluide pour peu que vous ayez une connexion internet correcte. A noter cependant la présence de deux boutons sur le navigateur permettant de s’y retrouver facilement.

Le premier (en partant du haut) permet simplement d’avoir accès à un résumé de l’épisode ainsi que la date de disponibilité, et la durée de l’épisode. Le deuxième est un peu plus intéressant cependant.

Comme expliqué précédemment, l’épisode se lance directement lorsque vous cliquez sur un programme, sans vous donner accès à une page dédiée à la saison de ce dernier par exemple. Justement, le deuxième bouton du lecteur vous permet d’accéder à la liste des épisodes disponibles.

Verdict de la rédaction

MyCanal Kids est une plateforme très correcte pour les enfants. Si tous les services d’un site de replay classique n’y sont pas (on pense notamment à l’absence de pages dédiées à chaque programme), cela rend l’utilisation pour un enfant assez simple. Il a ainsi a cliquer sur son programme pour directement le lancer. Quant au contenu, il est plutôt varié et les profils par âge sont bien pensés, de manière à ce que votre pré-ado ne se retrouve pas devant une sélection des meilleurs épisodes de Oui-Oui. On regrettera cependant que sur mobile, l’application ne propose pas une interface dédiée et ouvre simplement une page de navigateur. A essayer sans craintes.