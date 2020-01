Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… les prémices de la télévision en direct, Bouygues Telecom met la 4G dans une box etc…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

24 janvier 2013 : Free est le premier opérateur à inclure les SMS vers les DOMs dans ses forfaits mobiles.

Pour les lecteurs réguliers de cette chronique, vous noterez que janvier semble rimer avec l’outre-mer pour Free ! Après les appels inclus en illimités vers les départements d’outre-mer, puis l’inclusion de la Réunion, c’est désormais l’arrivée des SMS vers les DOM qui fêtent leurs 7 ans chez Free.

26 janvier 1926 : Première retransmission publique en direct de la télévision

“It’s a live ! “, c’est en effet il y’a maintenant 94 ans que la première diffusion d’un programme télévisuel a été réalisée. Il s’agissait d’une séance londonienne dédiée aux membres de la Royal Institution. L’écran diffusait ainsi une retransmission sous la forme d’une image en 30 lignes, sur laquelle était discernable la silhouette d’un personnage situé dans la pièce annexe. C’est la naissance de la télévision, même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d’arriver à nos centaines de chaînes en direct.

Ici l’inventeur écossais John Logie Baird posant à côté de son invention.

23 janvier 2017 : Bouygues Telecom lance sa 4G box

Bouygues Télécom a été le premier à proposer une offre de box 4G en France. Présentée le 20 janvier 2017 et lancée le 23 janvier suivant, elle permettait ainsi aux personnes ne se trouvant pas dans une zone peu dense de bénéficier de débit 4G à la maison. Orange et SFR suivront la même année, mais Free lancera la sienne en 2019. L’offre était proposée à 32.99€/mois dans les zones peu denses.

27 janvier 2010 : Apple présente pour la première fois son iPad

Un projet ambitieux d’Apple a été présenté 10 ans auparavant : l’iPad, la tablette tactile de la Pomme. Elle est cependant bien différente de ce qu’on connaît aujourd’hui, il n’y avait pas de capteur photo par exemple et les performances n’étaient pas du tout les mêmes. Il n’empêche que la gamme d’Apple continue de régner en maître sur le marché des tablettes encore 10 ans après. Cependant, le but n’a pas été atteint complètement : l’iPad n’a pas réussi à remplacer l’ordinateur pour l’instant…

Voilà la Keynote d’Apple dédiée à ce nouveau produit, encore une fois Steve Jobs créait l’événement.

24 Janvier 1984 : Le premier Macintosh

Janvier était décidément placé sous le signe d’Apple dans le monde de la tech ! Après vous avoir raconté le lancement de l’iPhone et de l’iPad c’est en effet au tour du premier ordinateur lancé par Apple d’être présenté ! Il a débarqué il y’a maintenant 36 ans de cela sur le marché. Le “Big Blue” est présenté comme un appareil qui pourrait révolutionner le marché, dont la qualité est même reconnue par Bill Gates à l’époque. Si depuis, Apple est devenue le synonyme de super puissance économique, à l’époque c’était un combat à la David contre Goliath qui se présentait pour la firme de Cupertino.

Côté design, Apple a quand même fait du chemin… Mais Hello à toi aussi, petite révolution en boîte !