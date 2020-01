Réponse à l’énigme, découvrez la ville dans laquelle Free devrait ouvrir prochainement un nouveau Free Center

L’opérateur de Xavier Niel a publié hier une nouvelle énigme afin de faire deviner où ouvrira bientôt un nouveau Free Center. Selon toute vraisemblance, la boutique devrait prendre place dans la ville de Plaisir dans le département des Yvelines, en région Île-de-France.

“Plaisir non partagé n’est plaisir qu’à moitié”, tel le proverbe posté par l’opérateur hier sur le compte Tweeter des Free Center. Comme à l’accoutumée, Free souhaite faire travailler les méninges des Freenautes. Alors dans quelle ville devrait ouvrir “bientôt” une nouvelle boutique ? Selon les internautes, il s’agira de la commune de Plaisir non loin de Saint-Quentin en Yvelines. Si l’opérateur a pour habitude d’inaugurer de nouveaux Free Center dans des centres commerciaux, on peut imaginer qu’il ait jété son dévolu sur “Aushopping Grand Plaisir”. En l’attente d’une annonce officielle.

Pour rappel, Free continue de mettre l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet Dernièrement, il a ainsi ouvert ses 79e, 80e, 81e et 82e Free Center à Englos, Antibes, Boulogne-Billancourt et Louvroil. Une ouverture est attendue prochainement à Ajaccio.