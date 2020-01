Canal + enrichit son offre pour les moins de 26 ans avec deux nouvelles chaînes incluses

Lancée en août 2018, l’offre de Canal+ dédiée aux moins de 26 ans s’étoffe avec l’intégration de Clique TV et Viceland. Le prix reste inchangé.

En ce début d’année, la filiale de Vivendi pensent aux jeunes et enrichit son offre sans engagement pour les moins de 26 ans. En plus de la chaîne Canal+ et Canal+ Décalé (2 flux simultanés myCanal), l’abonnement comprend dorénavant deux chaînes supplémentaires axées nouvelle génération, à savoir Clique TV et Viceland. La première, extension du programme dominical éponyme de Mouloud Achour est un méli-mélo entre chaîne “généraliste” et “culturelle”. La seconde, propose des contenus « lifestyle » et culturels dans un format immersif mais aussi des programmes originaux produits en français par VICE.

Toujours affichée à 9,95€/mois avec un mois offert, l’offre de Canal+ est réservée aux jeunes de 18 à 25 ans jusqu’à la veille du 26e anniversaire. L’abonnement est résiliable en ligne à tout moment.