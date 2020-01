Gros débit, petit prix, Netflix inclus, etc. : quelle devra être la principale qualité de la future Freebox V8 ?

En septembre dernier, Xavier Niel confirmait que Free allait commercialiser une nouvelle génération de Freebox , avec un lancement qui devrait intervenir prochainement

Comme vous l’avait rapporté Univers Freebox, cette nouvelle box est nommée Freebox V8 en interne. Il ne s’agit bien sûr pas du nom final, mais Free ne donne un numéro de version à ses box que lorsqu’il y a une évolution majeure. Ainsi, les Freebox Mini 4K et Freebox One ont été les seules box à ne pas avoir de numéro de version (la Révolution fût nommée V6 puis la Freebox Delta porta la nom de code “V7”). Et effectivement, ces deux Freebox ne furent pas révolutionnaires comme l’ont été les autres.

Si l’on sait que cette Freebox V8 sera un box dite “intermédiaire”, et pourrait remplacer une ou plusieurs Freebox actuelles, le mystère reste entier autour de son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment petit à petit. Notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2 mais aussi sur son développement. Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe.

Dans notre nouveau sondage, nous souhaitons connaitre vos attentes quant à cette future box.

Vous pouvez répondre à l’aide du sondage ci-dessus et apporter des précisions dans les commentaires