Free officialise l’ouverture de son 83ème Free Center demain

Free vient d’annoncer l’ouverture de son tout nouveau Free Center demain. La nouvelle boutique ouvrira ses portes à Vineuil.

Et de 83 ! L’opérateur de Xavier Niel annonce qu’un nouveau Free Center sera ouvert demain, à Vineuil, dans le Loir-et-Cher près de Blois. Il s’agit de la deuxième boutique ouverte en 2020, après l’inauguration de celle de Louvroil le 3 janvier dernier.

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 79e, 80e et 81e Free Center à Englos, Antibes et Boulogne-Billancourt. Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio, Nice mais aussi à Montesson et à Plaisir, deux villes dans les Yvelines ainsi que dans le centre-Commercial Qwartz, à Villeneuve-La-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.