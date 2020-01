Free dévoile la ville où ouvrira un prochain Free Center et lance les recrutements

Après avoir lancé une énigme avant-hier autour de l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique, Free annonce avoir jeté son dévolu sur la ville d’Evry.

Après avoir annoncé il y a quelques jours l’ouverture à venir de deux Free Center dans les Yvelines (Plaisir et Montesson), l’opérateur informe aujourd’hui d’une inauguration prochaine à Evry préfecture du département de l’Essonne, située au sud-est de Paris. Une boutique de l’opérateur ouvrira prochainement ses portes au sein du Centre Commercial Régional Evry 2.

Free profite de cette annonce pour lancer les recrutements. Récemment, l’opérateur a ouvert ses 79e, 80e, 81e et 82e Free Center à Englos, Antibes, Boulogne-Billancourt et Louvroil. Une ouverture est toujours attendue prochainement à Ajaccio. Objectif, mieux quadriller le territoire afin d’être au plus proche des abonnés.