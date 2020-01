Free fait une mise à jour de son site Freebox

L’opérateur de Xavier Niel a revu la navigation sur son site dédié à ses offres fixes pour permettre aux internautes de mieux s’y retrouver.

Anciennement doté d’un menu latéral faisant défiler une liste de sous catégories sous forme d’arborescence, le site free.fr/freebox a été mis à jour pour mieux s’y retrouver dans les offres proposées par l’opérateur. Voici comment un internaute pouvait naviguer avant cette mise à jour.

Il fallait alors cliquer sur les petit plus pour accéder aux sous catégories

Et dorénavant, ce menu assez peu clair en arborescence a été remplacé par un slider prenant l’ensemble de la largeur de la page. Pour y accéder, il suffit de passer sa souris sur l’une des sections présente dans le bandeau supérieur du site. On y trouve ainsi à gauche les catégories principales, puis une description pour chacune des box (services proposés, options) avec des liens cliquables pour rediriger vers une page dédiée.

On a bien sûr une page dédiée à l’offre en entier, mais aussi à chacun des services. Mais ce n’est pas tout, il existe également une une catégorie pour les aspects un peu plus généraux de la Freebox, comme les services et contenus proposés par Free sur certaines box.

Chaque section “Mobile”, “boutiques”, “assistance” présente dans le bandeau supérieur bénéficie du même affichage bien sûr. On trouve également un bouton en haut à droite pour accéder au portail Free, et un autre dédié à l’accès au webmail Free.

Cette mise à jour a le mérite de rendre la navigation plus claire par rapport à l’ancien menu. Tout est accessible en un clic assez facilement. Il s’agit cependant uniquement du site dédié à la Freebox, le site Free Mobile garde le même aspect qu’avant.