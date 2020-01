Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta : c’est fait, Viceland laisse place à Vice TV mais pourquoi ?

Comme prévu, la chaîne Viceland distribuée en exclusivité par Canal+, a changé de nom hier pour devenir Vice TV. La raison, une volonté de renforcement du lien avec la marque mère du groupe au niveau européen.

Disponible dans les offres Canal et notamment les Freebox Delta/ Révolution avec TV by CANAL (canal 98) mais aussi dans le bouquet Famille by Canal, Viceland a laissé place hier à Vice TV. Ce nouveau nom, déjà en vigueur au Royaume-Uni, en Irlande et en Nouvelle-Zélande permet d’unifier davantage les diverses actions de communication du groupe (relations publiques, marketing, digital) sous une même marque, “Vice”.

“Ce changement de nom marque une évolution naturelle de notre chaîne, renforçant le lien avec notre marque mère : Vice. Un changement qui permet d’harmoniser l’ensemble de l’écosystème TV à l’échelle européenne”, indique Dolores Emile, directrice générale de Vice TV France. De quoi également rendre plus intuitive la recherche de contenus du groupe média pour les téléspectateurs.

En matière de contenus, l’ambition de la chaîne est toujours identique, à savoir continuer à développer des contenus originaux, en collaboration avec de nouveaux producteurs et talents locaux. “En 2020, VICE TV fera un pas de plus vers la News en proposant de nouveaux programmes comme « VICE NEWS REPORTS », une nouvelle série de reportages immersifs au coeur de l’actualité internationale”, explique par ailleurs la directrice générale de la chaîne.

Cette année marque également le retour des séries américaines iconiques de la chaîne comme « Most Expensivest » ou encore « F*ck That’s Delicious » présenté par Action Bronson.

Pour accompagner ce changement, Vice TV déploie actuellement une campagne dans toute la France. A noter que Viceland est désormais inclus dans l’offre de Canal+ dédiée aux moins de 26 ans, tout comme Clique TV.