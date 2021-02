Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau RIP de Covage

Après le RIP Ardèche Drôme Numérique la semaine dernière, Free débarque officiellement sur le réseau d’initiative SIVU (Communauté urbaine de Dunkerque).

Dès aujourd’hui, les habitants de la Communauté urbaine de Dunkerque peuvent tester leur éligibilité et souscrire à la Fibre Free. L’opérateur de Xavier Niel annonce ce matin y étendre sa présence “avec un déploiement renforcé sur le Réseau d’Initiative Publique SIVU exploité par l’opérateur d’infrastructure Fibre Covage”.

Free est d’ores et déjà présent sur 100% de la zone actuellement déployée par le réseau public SIVU. La commercialisation commencée il y a quelques semaines, concerne aujourd’hui la totalité des 26 000 logements répartis sur 4 des communes de la communauté urbaine de Dunkerque : Coudekerque-Branche, Saint-Pol-sur-Mer, Cappelle-laGrande et Fort-Mardyck. Le FAI annonce par ailleurs commercialiser plus de 90 000 logements sur l’agglomération de Dunkerque.

Au total plus d’un million de logements le sont également sur le département du Nord, grâce à la présence de l’opérateur en zone RIP mais aussi en zone AMII et en Zone Très Dense (ZTD) sur les agglomérations de Lille, Valenciennes, Douai et Cambrai.

Le réseau SIVU fait partie de l’accord signé en 2019 entre Free et Covage permettant à l’opérateur de proposer son offre de Fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique dans les territoires couverts par l’opérateur d’infrastructure parmi lesquels le Calvados, l’Hérault, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme et les réseaux initiés par les agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, Essonne Numérique, soit près de 1,4 million de prises Fibre d’ici 2023.

Pour rappel, Free est aujourd’hui présent sur une trentaine de RIP. L’opérateur a d’ores et déjà annoncé un lancement de ses offres courant 2021 sur le réseau Megalis Bretagne et du SIEA dans l’Ain.