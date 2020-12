Free signe un accord et annonce l’arrivée prochaine de ses offres fibre sur un nouveau réseau d’envergure

Free rejoint le réseau public breton en tant qu’opérateur commercial. Le FAI lancera ses offres fibre en 2021.

Après Orange, Bouygues Telecom, et SFR, c’est au tour de Free de pouvoir annoncer sa venue sur le RIP de Mégalis Bretagne. L’opérateur de Xavier Niel signe aujourd’hui un protocole d’accord officialisant son arrivée, en tant qu’opérateur commercial sur ce réseau breton de fibre optique.

Ainsi, dans les zones concernées par ce RIP soit 60% de la population et 90% du territoire breton, les foyers et entreprises raccordables pourront prochainement souscrire à une offre auprès de Free. L’ouverture commerciale sera effective en 2021.

Ce projet Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de déployer la fibre optique à 1,4 million de foyers, entreprises et sites publics. “La Région et des collectivités ont confié la maîtrise d’ouvrage du projet à Mégalis Bretagne pour la construction du réseau public régional en fibre optique, et à THD Bretagne, filiale d’Orange, l’exploitation et la commercialisation du réseau”, explique Free.

A travers cet accord, Mégalis Bretagne et Free confirment par ailleurs leur volonté d’être “des partenaires pour assurer la qualité du réseau pendant les quarante prochaines années”.

Sur le terrain, les travaux ont d’ores et déjà commencé, Free est en train d’équiper tous les NRO. En attendant, l’opérateur invite les abonnés et prospects à suivre l’état d’avancement de ce déploiement directement sur son site internet en remplissant le formulaire d’intérêt en ligne. A noter que les offre fibre de Free sont déjà présentes en Zones Très Denses (ZTD) comme Rennes et en Zones Moyennement Denses privées (AMII).