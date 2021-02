Free officialise son arrivée sur un nouveau réseau

Free lancera ses offres fibre sur l’intégralité du réseau d’Initiative Publique ADN (Ardèche Drôme Numérique) d’ici trois mois.

Et un de plus, mois après mois l’opérateur de Xavier Niel renforce sa présence sur le territoire, en particulier sur les réseaux d’initiative publique. Après le lancement de ses offres sur celui de Gers Numérique et d’Octogone fibre dans le Tarn-et-Garonne, Free annonce ce matin sa présence d’ici 3 mois sur 100% de la zone actuellement déployée par le réseau public Ardèche Drôme Numérique. La totalité des 23 000 logements déjà déployés pourra alors souscrire aux offres Fibre Free. La commercialisation commencée il y a plusieurs mois, concerne aujourd’hui plus de 17 000 logements répartis sur une trentaine de communes dont Saint Etienne de Fontbellon, Sarras, Ucel, Saint Sernin en Ardèche et Chatuzange le Goubet, Beausemblant, Saint Vallier, Beauvallon et Montéléger dans la Drôme.

“Free commercialise déjà plus de 120 000 logements sur ces deux départements grâce à sa présence en zone RIP mais aussi en zone AMII sur une partie des agglomérations de Valence, Montélimar, Romans sur Isère, Annonay et les communes de Privas et Guilherand Granges”, informe un communiqué.

Pour rappel, Free est aujourd’hui présent sur une trentaine de RIP. L’opérateur a dores et déjà annoncé un lancement de ses offres courant 2021 sur le réseau Megalis Bretagne et du SIEA dans l’Ain.