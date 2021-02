Altice rachète une nouvelle chaîne TV, qui a une relation compliquée avec Free

Altice voit la vie en bleu

Altice Media, la maison-mère de BFM TV, a annoncé ce soir l’acquisition de AZUR TV. Il s’agit d’une chaine local de la Côte d’Azur, qui diffuse actuellement des programmes orientés sur la découverte de la région, de la vie sportive et associative avec une grille composée de magazine et d’infos locales et des invités plateaux. Après BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et en mars prochain les chaînes BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud, Altice Media agrandit donc son bouquet de chaîne locales. “Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement et de développement des chaînes en régions.” a indiqué le Groupe

A noter qu’AZUR TV a toujours eu une relation compliquée avec Free. En effet, si la chaîne est disponible dans la zapliste de Freebox TV depuis 2015, actuellement sur le canal 935, ses programmes n’ont jamais été diffusés. Depuis plus de 5 ans c’est donc un écran noir qui occupe le canal d’AZUR TV. La chaîne nous avait expliqué qu’elle souhaitait pouvoir être diffusée chez Free, mais qu’il y avait un problème avec l’opérateur, sans préciser lequel. Quant à Free, il n’a pas souhaité nous expliquer quelle était la raison de l’écran noir permanent sur la canal d’AZUR TV. Peut-être que le rachat de la chaîne par Altice Media permettra de remédier à ce problème. En effet, les autres chaînes locales du Groupe Altice sont toutes diffusées sur Freebox TV.