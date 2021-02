Altice cède l’intégralité des pylônes de SFR au géant Cellnex, ce qui pourrait profiter aux réseaux de Free et Bouygues Télécom

Altice vend tous ses pylônes afin se désendetter

Altice France a annoncé ce soir avoir conclu un accord d’exclusivité pour vendre sa participation de 50,01% dans Hivory à l’opérateur d’infrastructure Cellnex pour un montant qui valorise Hivory à 5,2 milliards d’euros. Concrètement, Altice a donc cédé l’intégralité des pylônes de SFR. En effet Hivory est la société qui gère les plus de 10 000 pylônes de l’opérateur au Carré Rouge. Lors de sa création, Altice conservait 50,01 de la société et donc la gestion de ses pylônes, et KKR, un puissant fonds d’investissement, disposait de 49,99%.

Cellnex est le principal opérateur d’infrastructures de télécommunications sans fil d’Europe s’était déjà emparé d’une partie des pylône d’Iliad/Free. En mai 2019 Cellnex acquérait 70% d’Iliad TowerCo en France soit 5700 sites et de 100 % de la société de gestion d’infrastructures mobiles de télécommunications d’Iliad en Italie, soit 2 200 sites. En octobre Iliad signait accord qui prévoit notamment la cession de 60% de la société qui aura vocation à gérer près de 7.000 sites mobiles de l’opérateur polonais Play que le Groupe de Xavier Niel a racheté en 2020