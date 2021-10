Free Mobile : la boutique accueille un nouveau smartphone Samsung pour les petits budgets

Un nouveau smartphone Samsung à petit prix de la famille Galaxy A débarque dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Il s’agit du smartphone Samsung Galaxy A12 2021 affiché à 189 euros au comptant. Il est également possible de l’acquérir via l’offre Free Flex pour 4,99 euros par mois pendant 24 mois, après un premier paiement de 49 euros. L’option d’achat à l’issue des 24 mois s’élève à 20 euros.

En termes de caractéristiques, le Samsung Galaxy A12 2021 propose un SoC Samsung Exynos 850 avec 4 Go de mémoire vive et une batterie 5 000 mAh. On a également un écran 6,5 pouces HD+, un stockage 64 Go extensible par MicroSD, un capteur principal de 48 Mégapixels (avec des modules 5, 2 et 2 Mégapixels pour l’ultra grand-angle, le mode portrait et la macro) et une caméra frontale de 8 Mégapixels. À noter enfin le capteur d’empreintes latéral et la connectique mini-jack.