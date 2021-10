Une chaîne gratuite va disparaître des Freebox et des box d’autres opérateurs

À compter du 31 octobre 2021, la chaîne Ginx cessera sa diffusion en France et ne sera plus disponible dans le bouquet basique des Freebox mais aussi des box de SFR et Bouygues.

Dédiée à l’eSport et à la culture du jeu vidéo, la chaîne TV internationale Ginx basée au Royaume-Uni, est apparue en 2013 sur Freebox TV. Diffusée actuellement sur le canal 96, cette dernière va mettre fin à sa diffusion en France dès le 31 octobre prochain. Au début du mois, elle a dans un premier temps quitté les offres d’Orange. Les fans d’eSport pourront toujours compter sur la chaîne française ES1, incluse notamment pour les abonnés Freebox.

Source : SFR, PDS TV News