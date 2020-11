Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

C’est officiel, Free commercialise ses offres FTTH auprès des foyers desservis par le RIP Gers Numérique, premier réseau fibre d’Occitanie.

Après une kyrielle de pré-ouvertures détectées fin septembre, l’opérateur de Xavier Niel annonce son arrivée sur le réseau d’initiative publique de Gers Numérique. Plus de 23 000 logements répartis sur plus de 25 communes sont dores et déjà éligibles à la Fibre Free. “Et pas seulement les plus importantes comme Fleurance, l’Isle-Jourdain, Condom et Gimont, mais aussi de plus petits villages comme EsclassanLabastide ou Saint-Cricq”, précise l’opérateur.

Philippe Martin (Président du Département du Gers), Jean-Pierre Salers (Président de Gers Numérique) et Thomas Reynaud (Directeur Général d’Iliad-Free).

La couverture va s’accroître prochainement puisque ’d’ici 3 mois, plus de 42 000 logements répartis sur une soixantaine de communes pourront s’abonner à un abonnement fibre Freebox. Dans le Gers, les offres FFTH de l’opérateur sont par ailleurs déjà accessibles pour 17 000 logements autour d’Auch. Début 2021, plus de 59 000 foyers du département répartis sur 70 communes pourront bénéficier de la Fibre Free.

Sans surprise, Free se réjouit ce matin “d’être un partenaire durable en cofinançant les investissements Fibre sur le réseau de Gers Numérique”. Si le département a jadis été crédité du plus mauvais débit de France, il dispose aujourd’hui du 1er réseau public en Fibre Optique d’Occitanie, grâce à un investissement public, soutenu par l’Etat et la région. Récemment, Free a lancé ses offres fibre sur le RIP de Charente-Maritime THD et d’Orne Département THD, pour une présence sur près de 30 réseaux d’initiative publique au quatre coins de la France.