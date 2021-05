Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

Les offres fibre de Free débarquent sur le RIP du Syane en Haute-Savoie.

Démocratiser ses Freebox en fibre optique partout en France, telle est l’ambition de Free. Pour y arriver, l’opérateur de Xavier Niel s’attèle depuis quelques années à commercialiser ses offres FTTH sur les différents réseaux d’initiative publique déployés par les collectivités.

Après le RIP de la Communauté urbaine de Dunkerque en février dernier, “l’offre fibre de Free devient accessible pour les habitants de Haute-Savoie desservis par le Réseau d’Initiative Publique (RIP) du Syane”, exploité également par l’opérateur d’infrastructure Covage.

Sur ce réseau public, Free propose aujourd’hui des offres fibre à 16 300 logements répartis sur 26 communes : Saint-Jorioz, Doussard, Evian-les-Bains, Marnaz, Thyez, Thônes, Scionzier, Villaz, Neuvecelle, Publier, Allonzier-La-Caille, Duingt, Châtillon-Sur-Cluses, Neydens, Presilly, Feigères, Sales, Lathuile, Villy-LePelloux, Naves-Parmelan, Maxilly-Sur-Leman, Chevaline, Vallières, Dingy-SaintClair, Saint-Sigismond, Saint-Gingolph.

D’ici trois mois, Free sera présent sur les 60 000 logements déployés en plus des 156 000 locaux dans les agglomérations d’Annecy et Annemasse en zones AMII. “Cet été, nous proposerons nos offres à plus de 216 000 foyers dans le département”, se félciite l’opérateur.

Le RIP du Syane fait partie de l’accord signé en 2019 entre Free et Covage permettant à l’opérateur de proposer son offre de fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique dans les territoires couverts par l’opérateur d’infrastructure parmi lesquels le Calvados, l’Hérault, la Seine-et-Marne, la Somme et les réseaux initiés par les agglomérations de Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, Essonne Numérique, soit près de 1,4 million de prises Fibre d’ici 2023.