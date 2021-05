Free Mobile lance une carte pour traquer très facilement ses sites en panne

Chez Free Mobile comme chez les autres opérateurs, des sites mobiles sont assujettis à des incidents. Pour les localiser plus facilement sur le territoire, le trublion lance une carte dédiée.

Conformément à une obligation de l’Arcep, tous les opérateurs sont tenus depuis 2018 de publier la liste de leurs sites mobiles en panne. Ainsi, afin de savoir quels sites 3G et 4G de Free Mobile sont momentanément en panne depuis 24h, une page dédiée existe sur le site web de l’opérateur. Pour trouver une antenne-relais défectueuse, il suffisait jusqu’à présent d’y entrer son code postal ou de télécharger la liste complète. Mais l’opérateur de Xavier a décidé de faciliter la tâche à ses abonnés en intégrant une carte afin de localiser plus simplement les supports H.S. On y retrouve pour chaque antenne impactée la date du début de l’incident et une estimation du jour de sa remise en service.

A noter que les sites mobiles exploités par un opérateur tiers, notamment en zone blanche ou dans le cadre du programme de couverture ciblée, ne sont pas listés ici. La mise à jour des données est effectuée plusieurs fois quotidiennement.