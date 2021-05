Un nouveau Free Center “deux étoiles” se peaufine avant son ouverture imminente

Free enchaîne les ouvertures de Free Center, avec un nouveau qui va ouvrir à Saint-Etienne

Un tout nouveau Free Center se prépare à Saint-Etienne, dans la galerie marchande d’Auchan Villars Il s’agira de la seconde boutique Free dans l’agglomération. Et comme à son habitude, Free a placardé un jeu de mot sur la palissade qui cache les travaux : “A Saint-Etienne on a 1 étoile et bientôt 2 boutiques Free”. Cela fait bien sûr référence à l’étoile apposée sur le maillot de l’AS ST Etienne. L’ouverture est prévue 19 mai.

Alors que l’opérateur vient de fêter les 10 ans des Free Centers, de nombreux autres, en plus de Saint-Etienne, vont ouvrir dans les prochains semaines :

Châlons-en-Champagne (Marne),

Flins-sur-Seine (Yvelines),

Saint-Priest (Rhône),

Pau (Pyrénées-Atlantiques),

Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

Toulouse (Haute-Garonne),

Sables d’Olonne (Vendée),

Marseille (Bouches-du-Rhône),

Amiens (Somme),

Montauban (Tarn-et-Garonne),

Orléans (Loiret),

Belfort (Territoire de Belfort),

Semécourt et Thionville (Moselle),

Mâcon (Saône-et-Loire).

Châteauroux (Indre),

Paris.

Merci à Hervé