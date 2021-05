Démo vidéo Univers Freebox : Création d’accès wifi “invité”, grâce à un QR code généré depuis l’interface de la Freebox Pro

Invitez qui vous voulez et donnez leur accès au wifi tout simplement avec un QR code

Il y a un peu plus d’un mois a été dévoilée Freebox Pro, la conférence a été suivie d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Nous avons ainsi pu découvrir la démonstration du partage de wifi.. Cela permet, comme sur les autres Freebox, de créer un ou plusieurs accès temporaires à votre réseau, et qui est totalement séparé du wifi local…Lorsqu’un accès invité et créé, un QR Code est généré ce qui permet, en le scannant depuis un smartphone de se connecter directement au nouveau réseau sans avoir à entrer le mot de passe. Ce QR Code permet d(avoir un accès temporaire pour tous les invités d’une entreprise sans avoir à donner les identifiant du wifi local. Tout cela se paramètre depuis l’interface Free Pro dédiée

Découvrez la démo de la création d’accès wifi temporaires

