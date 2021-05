NRJ Mobile : deux forfaits 100 et 150 Go en séries limitées, le premier avec un iPhone 8 offert

Jusqu’au 20 mai 2021, NRJ Mobile propose deux forfaits mobiles 4G en séries limitées avec de grosses quantités de data. L’un d’eux inclut un smartphone offert.

Facturé 7,99 euros par mois, le premier comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 150 Go de data. Le tarif passe à 22,99 euros au-delà des 12 premiers mois d’abonnement. Il n’y a pas d’engagement de durée.

Affiché à 14,99 euros, le second propose les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data pour l’Internet Mobile. Il s’accompagne en outre d’un smartphone offert, un modèle iPhone 8 reconditionné indiqué en “excellent état”. L’engagement est cette fois-ci annoncé à 24 mois.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.