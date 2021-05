Free officialise le lancement de ses offres fibre sur deux nouveaux réseaux

Cet été, Free proposera ses offres fibre à plus de 190 000 foyers dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Après de premières pré-ouvertures en janvier dernier, l’offre Fibre Free devient aujourd’hui accessible pour les habitants desservis par Poitou Numérique qui regroupe les réseaux d’initiative Publique des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Dès à présent, pas moins de 20 000 logements sont éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique, ceux-ci sonr répartis sur les communes de Parthenay, Bressuire, La Crèche, Nueil-Les-Aubiers, et Mauléon dans les Deux-Sèvres, mais aussi de Chauvigny, Neuville-De-Poitou, Jaunay-Marigny, Loudun, SaintGeorges-Lès-Baillargeaux, et Dissay dans la Vienne. “Cet été, Free sera présent sur les 30 000 logements déjà déployés par Poitou Numérique dans ces deux départements et sur les 85 000 que compteront ces RIP à terme”, précise l’opérateur. Ses offres FTTH sont par ailleurs déjà disponibles sur 160 000 logements dans les agglomérations de Poitiers, Niort et Châtellerault (zones AMII). Au total, 190 000 foyers seront éligibles dans ces deux départements.

Ce réseau d’initiative publique dont la construction et la maintenance sont assurées par Orange, a pour objectif de couvrir 100% du territoire en fibre optique d’ici 2025. Free est aujourd’hui présent sur plus de 35 RIP.