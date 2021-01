Free commence à lancer ses offres fibre sur un nouveau RIP

Après avoir signé un contrat avec le RIP Poitou Numérique, Free propose à présent ses offres fibre à de premiers foyers.

Les offres fibre de Free commence déjà à devenir réalité dans le département de la Vienne pour les foyers desservis par le réseau d’initiative publique Poitou Numérique opéré par Orange.

Révélé hier, le contrat d’exploitation signé entre Free et ce réseau d’initiative publique issu de l’union entre les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, commence à prendre effet. Selon les constatations de Busyspider, de premières adresses Freebox sont éligibles aux offres fibre de Free dans deux villes, Jaunay-Marigny et Saint-Georges-lès-Baillargeaux.

Ce réseau d’initiative publique dont la construction et la maintenance sont assurées par Orange, a pour objectif de couvrir 100% du territoire en fibre optique d’ici 2025.

La première phase déployée par Deux-Sèvres Numérique concerne 52 492 prises sur 26 communes. Initié en 2019, son déploiement doit prendre fin cette année. Sont notamment concernées les communes de Bressuire, Celles-sur-Belle, Cerizay, La Crèche, Mauléon, Melle, Nueil-les-Aubiers, Saint-Maixent l’École, Thouars et Parthenay. Ajoutées à cela, les communes entrées en 2014 dans la Communauté d’agglomération du Niortais.