Free à fond les manettes sur les RIP, officialisation du lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

Free poursuit son engagement en faveur du déploiement de la fibre partout en France avec la volonté d’être présent sur tous les RIP même à faible part de marché. Ses offres FTTH sont désormais disponibles dans la Métropole du Grand Nancy dans le département de la Meurthe-et-Moselle.

Après Mégalis Bretagne fin mai et Yvelines Fibre début juin, c’est au tour du réseau d’initiative publique du Grand Nancy d’accueillir les offres fibre de Free. Après de premières préouvertures fin avril, l’opérateur de Xavier Niel annonce ce matin l’éligibilité à ses Freebox en fibre optique des habitants desservis par le RIP de la Métropole du Grand Nancy. “Présent depuis quelques années sur l’agglomération de Nancy, où son offre Fibre est accessible à déjà plus de 100 000 logements, Free vient d’ouvrir en mai la commercialisation des logements déployés par le RIP de l’agglomération opéré par Covage”, indique le FAI, soit 22 000 logements présents sur les communes de Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Maxéville, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Fléville-devant-Nancy et Artsur-Meurthe.

Aujourd’hui, Free commercialise 100% des logements déployés au sein de la Métropole du Grand Nancy.“Les 127 000 logements déployés sur les 20 communes de la Métropole sont ainsi d’ores et déjà éligibles”, précise l’opérateur. Sur le département de la Meurthe et Moselle, c’est dorénavant plus de 220 000 logements qui peuvent bénéficier de la Fibre Free.