Freebox : Mediawan lance “Kitchen Mania” un service de SVOD ambitieux dédié à la cuisine sur Prime Video, essayez-le gratuitement

Avec Kitchen Mania, c’est vous le chef, Mediawan lance aujourd’hui son offre de vidéo dédiée à la cuisine sur Amazon Channels de Prime Video au prix de 1,99€/mois.

Le fait maison, les produits naturels et le bio issu de l’agriculture locale, il n’y que ça de vrai ! Développée par Mediawan Thematics, Kitchen Mania fait son apparition ce matin sur Amazon Channels avec l’ambition de répondre aux attentes culinaires des consommateurs à travers de la découverte, du partage, des recettes, des concours culinaires, des voyages et une kyrielle de bons plans.

Kitchen Mania invite à découvrir, déguster et se divertir

Accessible sur abonnement à 1,99€ par mois avec 14 jours d’offerts, Kitchen Mania dispose d’un catalogue de continus riche et diversifié comme “des recettes du terroir ou traditionnelles retrouvées ou réinterprétées par des figures incontournables de la cuisine (À table avec Nigella, Luana cuisine…), des Roads trip culinaires (Amandine Chaignot), mais aussi des recettes, de la Street Food, du Healthy et du divertissement (Le Food Club de Jamie Oliver ou L’assiette anglaise avec Jack Stein)”. L’accent sera mis sur la convivialité et le savoir-faire.

Kitchen Mania vient ainsi enrichir l’offre de la plateforme Amazon sur laquelle les abonnés peuvent déjà retrouver dix chaînes du groupe Audiovisuel de Xavier Niel Matthoeu Pigasse et Pierre-Antoine Capton., à savoir Automoto La Chaîne, Action Max, Crime District, Chasse et Pêche, Golf Channel, Toute L’Histoire, Mangas, AB1, Science et Vie TV et Mon Science et Vie Junior.

Pour rappel, Prime Video est inclut dans l’offre Freebox Delta et accessible à 5,99€/mois sur les Freebox Pop, Révolution, mini 4K et One.