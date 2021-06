Thomas Reynaud : “89% des salariés d’Iliad-Free expriment un très fort sentiment d’appartenance »

La maison-mère de Free a interrogé ses salariés sur leur satisfaction au travail et les résultats sont encourageants.

On se sent bien chez Iliad-Free. “Connaître le ressenti et les aspirations des équipes, c’est la meilleure manière pour Free d’avancer” affirme Thomas Reynaud dans une tribune publiée sur son compte Linkedin.

Du 1er au 9 avril 2021 5215 collaborateurs sur les 9 200 du groupe Iliad en France ont répondu à une enquête de 80 questions sur le climat social. 13 thématiques étaient abordées dans cette enquête menée par l’organisme indépendant, notamment la satisfaction au travail, l’environnement de travail, l’autonomie, la sécurité, les pratiques de management ou encore le sentiment d’appartenance. Les collaborateurs ont également été interrogés sur leur moral actuel dans le contexte de crise sanitaire.

Avec un taux de participation de 57%, la maison-mère de Free indique ainsi un taux de satisfaction globale de 74%, “en forte hausse de 8 points par rapport à la précédente édition du baromètre en 2019, et ce malgré le contexte de crise sanitaire. ” Sur 12 thématiques comparables entre 2021 et 2019, 9 sont à la hausse.

Le directeur général de Free s’est réjouit des résultats du groupe, notamment sur deux points particuliers, jugées comme des preuves de la résilience d’Iliad. “89% des salariés expriment en effet un très fort sentiment d’appartenance. Par ailleurs, 82% se disent soutenus par leur encadrement direct. 82% ont également confiance dans leurs collègues. Et 89% se disent satisfaits de la communication interne. La crise nous a donc rapprochés, soudés.” déclare-t-il.

Thomas Reynaud retient également que 88% des salariés se disent satisfaits de la sécurité au travail, “c’est un point fondamental, quand on sait que plus de la moitié des effectifs du Groupe sont chaque jour sur le terrain à assurer le déploiement et l’entretien de nos réseaux.” A noter également que 90% des collaborateurs “apprécient leur travail et les missions qui leur sont données“.

Ainsi, l’épreuve du Covid-19 et les mesures prises par la maison-mère de Free durant la crise ont conduit à un renforcement de la résilience d’Iliad d’après Thomas Reynaud. Côté management, 81% des salariés déclarent que leur responsable sait prendre les décisions qui s’imposent. 82% des salariés considèrent que leurs supérieurs sont à l’écoute, les soutiennent et autorisent aussi l’erreur.

Notons cependant un bémol à ce baromètre : le moral des collaborateurs d’Iliad. Durant la crise sanitaire 47% des interrogés jugeaient manquer de lien avec leurs collègues, 55% ressentent une lassitude globale, malgré le fait que 77% se sentent globalement soutenus par leur entreprise. Soit un taux de 58%, un score jugé “moyen” par le baromètre. Un constat contrebalancé par un bon soutien entre collègues, un certain soutien du management et une solidité financière du groupe. Et le groupe n’entend pas se reposer sur ses lauriers : “L’une des principales marges d’amélioration, c’est la coopération entre les entités et les services, pour renforcer les synergies et la fluidité entre collaborateurs : car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ” explique son directeur général.